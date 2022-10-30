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ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب
١١:٣٧:١٣ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، بعد أعمال العنف الأخيرة بحق المتظاهرين.

وقالت بيربوك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية، “سنفرض حزمة أخرى من العقوبات ضد الحرس الثوري.. وأننا سندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب”.

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وفي الأسبوع الماضي قالت ألمانيا إنها ستشدد قيود دخول الإيرانيين، بالإضافة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها بالفعل، حيث أشارت بيربوك إلى أنه لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في 17 أكتوبر الجاري، عقوبات على 11 مسؤولا إيرانيا بينهم قائد “شرطة الأخلاق”، لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات التي اندلعت تنديدا بوفاة الشابهة مهسا أميني على يد قوات الأمن.

وبمقتضى هذه العقوبات، يحظر على هؤلاء الأفراد دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتمنع على أي شركة أوروبية التعامل معهم.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا إيران الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري

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