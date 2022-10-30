«جوجل» تحظر تطبيقا تابعا للحكومة الإيرانية بداعي التجسس

تواصل – فريق التحرير:

حذر “جوجل بلاي”، المستخدمين، من أن برنامج ” Rubika – روبيكا” الإيراني، يحاول التجسس على البيانات الشخصية للأشخاص، مثل الرسائل النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو سجل المكالمات.

برنامج تجسس يخترق البيانات

ويعد تطبيق “روبيكا” هو أحد برامج المراسلة الداخلية الذي صممته الحكومة الإيرانية، بدلا عن تطبيقي إنستجرام وواتساب، بعد أن حجبتهما وزارة الاتصالات، خلال موجة الاحتجاجات الشعبية الجارية في البلاد.

وتعتبر Google -الآن- أن روبيكا برنامج تجسس، وتحذر خدمة الحماية من جوجل، المستخدمين من أن البرنامج الإيراني لديه القدرة على اختراق أمنهم.

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بيان تطبيق Rubika

أعلنت شركة روبيكا، في بيان لها، أنه: “منذ صباح أمس أرسل جوجل إشعاراً تحذيريا للمستخدمين يحذر من تثبيت هذا البرنامج فيما جرى حذفه من جوجل بلاي”.

وأضاف البيان: “نحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل هذا الإشعار من خلال التواصل مع Google Play”، حسب “العين الإخبارية”.