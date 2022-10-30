ارتفع بنسبة 17%.. تعرف على متوسط سعر متر الأراضي السكنية بحي جوهرة العروس في جدة (فيديو)

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عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا حول ارتفاع متوسط سعر الأراضي السكنية بحي جوهرة العروس في جدة.

وجاء التقرير، حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل، حيث سجل حي جوهرة العروس، ارتفاعا في متوسط سعر المتر بنسبة 17% خلال الربع الثالث 2022.

وحسب المؤشرات فقد سجل متوسط سعر المتر في الربع الأول من عام 2022، 680 ريال فيما بلغ عدد الصفقات 718 صفقة، وفي الربع الثاني سجل متوسط سعر المتر 789 ريال بعدد صفقات 364 صفقة، وفي الربع الثالث سجل متوسط سعر المتر 797 ريال بعدد صفقات 197 صفقة.

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