في 5 خطوات.. ميزة في نظام iOS 16 تتيح لك التحكم في أجهزتك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبعيي طريقة التحكم في الأجهزة من خلال تحديث هاتف الآيفون للإصدار iOS 16.

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “تستطيع تتحكم بأجهزتك، سواء الأيباد أو الماك وأجهزة الآيفون، وتستطيع تبدل بين التطبيقات من خلال تحديث iOS 16”.

خطوات التحكم في الأجهزة كالتالي:

أولاً: تحديث هاتفك إلى نظام iOS 16

ثانيا: تذهب للإعدادات

ثالثا: الضغط على تسهيلات الاستخدام

رابعا: الضغط على التحكم في الأجهزة القريبة

خامسا: نحدد الأجهزة المراد التحكم بها ونضغط حفظ

طريقة التحكم في الإضاءة

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة ضبط إضاءة الهاتف الآيفون بكل سهولة.

وقال عبدالرحمن الهادي “أحياناً إضاءة الشاشة بالايفون ترتفع وتنخفض تلقائياً بشكل مزعج ! هذه طريقة إيقافها بالخطوات:

اقرأ أيضا:

تسريب مواصفات هاتف آيفون 15 برو الجديد

– الدخول إلى الإعدادات

– تسهيلات الاستخدام

– الدخول إلى الشاشة

– ثم حجم النص

– ثم الضغط على قفل إضاءة تلقائية

اقرأ أيضا:

طريقة سهلة لقياس طولك بواسطة الآيفون (فيديو)