فيديو جديد.. يداوم على صلاة الفجر ويقرأ 4 أجزاء من القرآن يومياً (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، حديثا مع رجل مسن، يداوم على صلاة الفجر يومياً، ويقرأ 4 أجزاء من القرآن، قبل الصلاة وبعدها.

وقال الرجل المسن إنه يستيقظ يوما قبل صلاة الفجر، ويقرأ جزأين من القرآن الكريم، أو جزأين ونصف، ويذهب إلى الصلاة جماعة في المسجد، ثم يعود، ليقرأ جزأين آخرين من القرآن.

رسالة للمتخلفين عن صلاة الفجر

وعلق حساب عبر “تويتر” على الفيديو قائلا: “رسالة للمتخلفين عن صلاة الفجر وهم في صحة وعافية مَتَّعَ الله هذا الشيخ بالصحة والعافية وطول العمر على الطاعة. ماشاء الله تبارك الله يقرأ جزأين ونصف من القرآن قبل صلاة الفجر وجزأين بعدها.. هؤلاء هم تاج رؤوسنا،ونور بيوتنا ومجتمعنا وفخرنا، ثبتنا الله وإياهم على الكتاب والسنة”.

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فضل صلاة الجماعة

وذكر الرجل المسن، حينما سُئل عن الصلاة في البيت وترك الصلاة في المسجد، أنه بصحة تمكنه من الذهاب إلى المسجد، ولا عذر له عن التخلف.

وظهر المسن، في فيديو سابق، نشرته “تواصل”، وتفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتوكأ على عصا، ويجاهد في المشي من أجل دخول المسجد، واللحاق بصلاة الجماعة.