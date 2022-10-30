كل ما تريد معرفته عن وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع.. الشروط ورابط التقديم الآن

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فتحت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، اليوم الأحد 30/ 10/ 2022، باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ، للعمل بأفرع القوات المسلحة.

وتزامنًا مع فتح التقديم تصدر هاشتاج #التجنيد_الموحد_وزاره_الدفاع التريند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وكذلك كان ضمن التريند الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل في المملكة.

وفي هذه السطور نرصد لكم التفاصيل الكاملة عن الإعلان الوظيفي لوزارة الدفاع:

أفرع القوات المسلحة:

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع:

– شروط القبول والتسجيل

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

-أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

– التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس

إدارة أنظمة الشبكات.

البرمجة وعلوم الحاسب.

التمريض.

الجودة في التمريض.

طب الطواري.

مساعد طب الأسنان.

تعليم التمريض.

علوم بحوث تمريض.

القانون.

العلاقات العامة.

نظم المعلومات الإدارية.

الموارد البشرية.

المحاسبة.

علوم الحاسب الالي (تربوي).

الهندسة الكهربائية.

هندسة الحاسب الآلي.

هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

هندسة الشبكات.

هندسة المساحة.

الرياضيات.

الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

اللغة الإنجليزية (عام).

اللغة الإنجليزية وآدابها.

اللغة الإنجليزية والترجمة.

التربية البدنية.

– التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم

الإدارة مكتبية.

إدارة الأعمال.

إدارة المستودعات.

المحاسبة.

إدارة أنظمة الشبكات.

الدعم الفني.

البرمجة وعلوم الحاسب.

هندسة البرمجيات.

أجهزة سمعية ومرئية.

الكهرباء الإنشائية.

الكهرباء الصناعية.

الإلكترونيات.

ميكانيكا السيارات.

تبريد وتكييف الهواء.

اللحام.

سمكرة السيارات.

دهان وتلميع السيارات.

الرسم والخط.

الهندسة المعمارية.

هندسة الإنشاءات.

هندسة الميكاترونكس.

الإنشاءات المدنية.

المساحة.

الدفاع المدني.

الصحة والسلامة المهنية.

الطباعة.

الإدارة الفندقية.

إنتاج الطعام (الطهي).

الهندسة الكيميائية.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الميكانيكية.

هندسة الحاسب الالي.

هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

هندسة الشبكات.

هندسة الطيران.

المحركات والمركبات.

– التخصصات المطلوبة لحملة الثانوية

الثانوية العامة والتجارية و الثانوية الصناعية.

ملاحظة:

– تعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للفترة السابقة (للاستعلام).

مواعيد التقديم على التجنيد الموحد:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م.

رابط التقديم (اضغط هنا)