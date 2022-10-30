الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
في 5 خطوات.. ميزة في نظام iOS 16 تتيح لك التحكم في أجهزتك (فيديو)
شاهد.. أمطار وتساقط لحبات البرد شرق القنفذة
كل ما تريد معرفته عن وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع.. الشروط ورابط التقديم الآن
«تويوتا» الأكثر مبيعا في العالم.. رغم تراجعها في روسيا
أهم 10.. أطول إجازة للطلاب بعد أيام وبيان كويتي حول وفاة مواطن بطريقة مروعة
«الغذاء والدواء» توضح حقيقة فيديو عن مادة سامة في القمح الأبيض

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. أمطار وتساقط لحبات البرد شرق القنفذة

شاهد.. أمطار وتساقط لحبات البرد شرق القنفذة

شاهد.. أمطار وتساقط لحبات البرد شرق القنفذة
١٠:١٢:٤٩ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد على أحياء شرق القنفذة، مساء اليوم الأحد.

وأظهر المقطع، تساقط أمطار الخير على أحياء شرق القنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما تشمل الحالة منطقتي الحدود الشمالية والجوف, في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

أمطار غزيرة وسيول في «الوهط والهيط» بالطائف (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة البرد القنفذة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة

توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً على شمال وغرب المملكة

٠٩:٢٩ ص، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
أمانة جدة تنفي صحة المقطع المتداول لبوابة «العروس»

أمانة جدة تنفي صحة المقطع المتداول لبوابة «العروس»

١١:٣٣ م، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥
الشيخ وليد السعيدان يشرح الليلة منظومة أصول الفقه لابن عثيمين

الشيخ وليد السعيدان يشرح الليلة منظومة أصول الفقه لابن عثيمين

٠٢:٣٠ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١١
قراء «تواصل» يؤيدون خطورة نزول الممرضة للتطعيم داخل المنازل

قراء «تواصل» يؤيدون خطورة نزول الممرضة للتطعيم داخل المنازل

٠٦:١٠ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *