شاهد.. أمطار وتساقط لحبات البرد شرق القنفذة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد على أحياء شرق القنفذة، مساء اليوم الأحد.

وأظهر المقطع، تساقط أمطار الخير على أحياء شرق القنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما تشمل الحالة منطقتي الحدود الشمالية والجوف, في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

أمطار غزيرة وسيول في «الوهط والهيط» بالطائف (فيديو)