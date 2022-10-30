«تويوتا» الأكثر مبيعا في العالم.. رغم تراجعها في روسيا

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تربعت “تويوتا” عملاق السيارات اليابانية، على قائمة السيارات الأكثر مبيعا في العالم، رغم المنافسة الشرسة مع شركات كبرى في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها.

تويوتا أولا.. وفولكسفاجن تبعد

وبلغت الحصة التسويقية لـ”تويوتا” 10.8% حتى يوليو 2022، من خلال بيع 5.03 ملايين سيارة، لتظل في المركز الأول، بفارق كبير وبين فولكسفاجن الألمانبة، التي جاءت في الترتيب الثاني.

وباعت الشركة الألمانية فولكسفاجن 2.73 مليون وحدة بحصة، سوقية بلغت نسبتها 5.9%، وفق موقع “فوكس تو موف” المتخصص في رصد مبيعات السيارات عالمياً.

BMW في المركز الأخير

وجاءت هوندا في المركز الثالث بـ2.19 مليون وحدة، تليها هيونداي التي سجلت 2.07 مليون وحدة، وفورد في المركز الخامس بـ2.06 مليون وحدة، حسب “sawtbeirut”.

وفي المركز السادس، جاءت نيسان بمبيعات بلغت 1.77 مليون سيارة، تليها كيا سابعاً مع بيع 1.64 مليون وحدة، ثم شيفروليه التي باعت 1.51 مليون، لتأتي مرسيدس في الترتيب التاسع مع بيع 1.31 مليون وحدة، وأخيراً BMW التي باعت 1.15 مليون وحدة.

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توقف مصانع روسيا وتوقعات بتقليض الإنتاج

أعلنت “تويوتا” رسميا، وقف إنتاجها في روسيا، وأكدت الشركة أنها قررت وقف عمليات الإنتاج المكثفة في روسيا، في عملية بدأت بإيقاف الإنتاج في مصنع سانت بطرسبرج.