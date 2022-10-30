أهم 10.. أطول إجازة للطلاب بعد أيام وبيان كويتي حول وفاة مواطن بطريقة مروعة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. إيقاف تشكيل إجرامي بحوزته 2000 بصمة يستخرج بها شرائح اتصالات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية.. المزيد هنا .

تحذير عاجل من المرور لقائدي المركبات في المنطقة الشمالية

دعا “المرور السعودي”، اليوم الأحد، قائدي المركبات في المنطقة الشمالية إلى الحيطة والحذر من الغبار.. المزيد هنا .

«إحكام»: 30 يومًا على انتهاء فترة تقديم طلبات تملُّك العقارات

قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات “إحكام”، إنه لم يتبقَّ سوى 30 يومًا على انتهاء فترة استقبال طلبات تملُّك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444هـ.. المزيد هنا .

بعد قرار «عون».. بيان عاجل لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

بعد قرار الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، بالتوقيع على استقالة الحكومة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: إن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال.. المزيد هنا

توضيح عاجل من المواصفات بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر

أكدت هيئة المواصفات السعودية عدم دقة التصريحات التلفزيونية المتداولة مؤخرًا بعدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر.. المزيد هنا

جامعات إيران تشتعل ضد الملالي.. وقوات الباسيج تطلق النار على المتظاهرين

دعا طلاب الجامعات الإيرانية، اليوم، إلى استمرار التظاهر والاحتجاجات ضد النظام الحاكم في طهران، في حين استمرت قوات الشرطة وعناصر الباسيج في قمع المظاهرات.. المزيد هنا

وفاة مواطن في الكويت.. وبيان رسمي يكشف ملابسات الواقعة

توفى مواطن في حادث مروع على أحد الطرقات بالكويت بينما أصيب مرافقه ويرقد في أحد المستشفيات بحالة حرجة.. المزيد هنا

الموارد البشرية توقف نشاط شركتين من أكبر شركات الموارد والاستقدام البشرية

أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بإيقاف نشاط شركتين من أكبر شركات الموارد والاستقدام البشرية؛ وذلك لمخالفتهما أنظمة ولوائح الامتثال بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.. المزيد هنا .

سقوط 400 في نهر بعد انهيار جسر بالهند (فيديو)

سقط نحو 400 شخص، في نهر، عقب انهيار جسر غربي الهند، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.. المزيد هنا

«وبالنجم هم يهتدون».. أشهر نجوم السماء عند العرب (فيديو)

بيّن الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن نجم الثريا هو أشهر وأجمل نجوم السماء، لذا أطلق عليه العرب اسم الثريا.. المزيد هنا

الأسبوع المقبل.. بداية ثالث أطول إجازة مطولة للطلاب قبل امتحانات الفصل الأول

من المقرر وفقا للتقويم الدراسي للعام الجاري 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني “2022-2023″، أن يبدأ الطلاب ثالث إجازة مطولة قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.. المزيد هنا