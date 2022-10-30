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«إن الذي أحياها لمحيي الموتى».. سمكة عجيبة تعود للحياة بعد جفافها (فيديو)
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«إن الذي أحياها لمحيي الموتى».. سمكة عجيبة تعود للحياة بعد جفافها (فيديو)

«إن الذي أحياها لمحيي الموتى».. سمكة عجيبة تعود للحياة بعد جفافها (فيديو)

«إن الذي أحياها لمحيي الموتى».. سمكة عجيبة تعود للحياة بعد جفافها (فيديو)
٠٩:٢٧:٢٩ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد نوع غريب من الأسماك الذي إذا خرج من الماء يجف تمامًا لكنه عندما يعود إلى الماء مرة أخرى تعود إليه الحياة.

وظهر في أكثر من فيديو هذا النوع من الأسماك وقد جف تمامًا، وعندما يتم وضع ماء عليه يعود للحياة والحركة بشكل غريب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو معبرين عن دهشتهم من هذا النوع من الأسماك، مشيرين إلى صنع الخالق الذي لا يعجزه شئ و “يحيي العظام وهي رميم”.

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الكلمات الدلالية:
تعود للحياة سمكة غريبة غرائب الأسماك منوعات

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