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بعد كوريا الجنوبية.. قتلى في حادثة تدافع بدولة أفريقية
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بعد كوريا الجنوبية.. قتلى في حادثة تدافع بدولة أفريقية

بعد كوريا الجنوبية.. قتلى في حادثة تدافع بدولة أفريقية

بعد كوريا الجنوبية.. قتلى في حادثة تدافع بدولة أفريقية
٠٩:٢٣:٢٤ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 11 شخصا حتفهم في حادثة تدافع خلال حفل داخل أكبر ملعب في كينشاسا عاصمة الكونغو.

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن ضابط في الشرطة كان موجودا في مكان الحادث قوله، إن تدافعا تسبب في حالات اختناق بصفوف الحاضرين للحفل وبسقوط قتلى.

وكان الملعب، الذي يتسع لثمانين ألف مقعد، مزدحما جدا، واحتشد جمهور الحفل، حتى في الممرات، وفق أحد الشهود.

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وأضافت الوكالة، أن الشرطة كانت منتشرة لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات والمدرجات، لكن لشدة ضغط الجماهير، لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من حادث تدافع دامي شهدته كوريا الجنوبية، وأودى بحياة قرابة 150 شخصا، في أخطر حادث تشهده البلاد.

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الكلمات الدلالية:
الكونغو تدافع حادثة تدافع كوريا الجنوبية

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