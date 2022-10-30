«الغذاء والدواء» توضح حقيقة فيديو عن مادة سامة في القمح الأبيض

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما أشيع في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، عن معالجة القمح الأبيض بمادة سامة هي أكسيد الكلوريد.

معلومات مغلوطة

وحسب الفيديو المتداول، تتفاعل المادة مع القمح وتنتج مواد سامة تسبب مرض السكري، وسرطانات وخصوصاً سرطان الثدي والبروستات، ونقص المناعة، والشيخوخة والوهن.

“الغذاء والدواء” توضح الحقيقة ونفت الهيئة أن تكون المعلومات الواردة في المقطع المتداول صحيحة، موضحة أن ما يضاف إلى دقيق الخبز هو بعض المحسنات “فيتامينات ومعادن” بغرض التدعيم الغذائي، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”. كميات محددة وآمنة ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أن إضافة المحسنات تكون بكميات محدّدة وآمنة للاستهلاك الآدمي وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية – السعودية، وهيئة الدستور الغذائي.

التأكد من صحة المعلومات وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة عبر الموقع الإلكتروني أو الحسابات الرسمية للهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي. https://twasul.info/wp-content/uploads/2022/10/F-PqYxB_kWlN2cYP.mp4

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