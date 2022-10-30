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رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد
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رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد

رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد

رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد
٠٩:١٥:٢٠ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق، ولذوي ضحايا ومصابي حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد.

وأكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن تضامن الرابطة مع جمهورية العراق وشعبه في هذا المُصاب المؤلم.

سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب العراقي العزيز من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ.

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الكلمات الدلالية:
العراق بغداد حادث صهريج رابطة العالم الإسلامي

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