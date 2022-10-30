أوكرانيا توقف 218 سفينة بعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أوكرانيا، اليوم، إيقاف 218 سفينةـ بعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى مختلف بلدان العالم.

تمديد صفقة الغذاء ورفع الحواجز وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أنه يدعو جميع الأطراف كافة إلى بذل جميع الجهود لتمديد صفقة الغذاء ورفع الحواجز على طريق تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

اقرأ أيضا:

«الفاو»: روسيا تسرق الحبوب من أوكرانيا وتنقلها عبر الشاحنات

استئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب

وطالب بضرورة استئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب والتنفيذ الكامل للاتفاقين [حول تصدير الأغذية الأوكرانية عبر البحر الأسود وتصدير الأسمدة والأغذية الروسية]، بما فيه إزالة الحواجز المتبقية لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وأوروبا تعاقب دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمنع وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

بدء العمل في 3 موانئ

أعلنت البحرية الأوكرانية، في 27 من يوليو الماضي، بدء العمل في 3 موانئ على البحر الأسود؛ تحضيرًا لاستئناف صادرات الحبوب، وأوضح وزير الدفاع التركي، أنه يعلن افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول، وأن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ وسيتم إخرجها من ميناء أوديسا وموانئ أخرى.