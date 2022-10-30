الأسبوع المقبل.. بداية ثالث أطول إجازة مطولة للطلاب قبل امتحانات الفصل الأول

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر وفقا للتقويم الدراسي للعام الجاري 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني “2022-2023″، أن يبدأ الطلاب ثالث إجازة مطولة قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

ثالث إجازة مطولة للطلاب والطالبات

وتبدأ ثالث إجازة مطولة للطلاب والطالبات على مستوى المملكة يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1444هـ، الموافق 10 نوفمبر 2022م.

ومن المقرر أن تبدأ بعدها إجازة الفصل الدراسي الأول، وتكون بنهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 24 نوفمبر 2022م.

يذكر أن الأسبوع القادم، هو الأخير ما قبل الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول لتبدأ بعدها الاختبارات النهائية التحريرية للطلاب والطالبات.

إجازة الفصل الأول لعام 1444

وحسب التقويم الراسي الجديد الذي نشرته وزارة التعليم فإن إجازة الفصل الدراسي الأول في المملكة تبدأ من يوم الرابع والعشرون من شهر نوفمبر 2022 الموافق لـ 30 ربيع الآخر 1444، وتستمر لمدة عشرة يوم حتى الرابع من شهر ديسمبر 2022 الموافق للعاشر من شهر جمادى الأولى 1444 هـ.

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تفاصيل التقويم الدراسي الجديد

يذكر أ، الفصل الدراسي الأول بدأ في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022م وينتهي 24 من شهر نوفمبر 2022م.

بينما سيبدأ الفصل الثاني في الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022م ويستمر حتى 2 مارس، ويبدأ الفصل الثالث من 10 مارس وحتى 22 يونيو.

الفصول الدراسية بالعام الجديد

– الفصول الدراسية الثلاثة بها نفس عدد الأيام

– عدد أسابيع الدراسة بالفصل الدراسي الواحد 13 أسبوعًا.

– العدد الكامل لأيام الدراسة يبلغ 185 يومًا.

– الإجازات التي يحصل عليها الطلاب إجمالا 10 إجازات.

– عدد أيام الإجازات طوال العام تبلغ 56 يومًا.

التقويم الدراسي 1444هـ للجامعات:

– عدد الفصول الدراسية بالجامعات ٣ فصول.

كل فصل منها عبارة عن ١٣ أسبوعًا.

– الدراسة بالجامعات تكون حضوريًا.

– زيادة عدد الأيام الدراسية.

– يحصل الطلاب على إجازة بين الفصل الدراسي والذي يليه.

أهداف التقويم الدراسي الجديد

ويستهدف التقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ كافة الطلاب والطالبات في مختلف المدارس للمراحل التعليمية الثلاثة (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

وتم العمل على إعداد التقويم الجديد، من أجل الوصول إلى تعليم متميز مع إعداد جيل قادر على قيادة المملكة.

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