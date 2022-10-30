35 إصابة بـ«السكتة الدماغية» أسبوعيًا في الأحساء

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كشف أطباء وممارسون صحيون، أن معدل الإصابة بـ “السكتة الدماغية” وصل إلى 35 إصابة أسبوعياً في الأحساء، بينها 33 إصابة تصل إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات “متأخرة” خارج الساعات الذهبية التي تمتد لـ 4 ساعات ونصف الساعة كحد أقصى، ومع التأخر ينتج عنها مضاعفات مرضية.

جاء ذلك خلال الفعالية التوعوية لليوم العالمي لـ”السكتة الدماغية”، بتنظيم من تجمع الأحساء الصحي، ممثلاً بمستشفى الملك فهد بالهفوف، تحت شعار: “تصرف وأنقذ حياة” في مجمع العثيم، للتعريف بالمرض وسبل الوقاية والعلاج.

وحسب صحيفة الوطن ، أشاروا إلى أن سيناريو استقبال الاشتباه في إصابات السكتة الدماغية في أقسام الطوارئ، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، لا تتجاوز الـ 60 دقيقة لإعطاء المذيب، وذلك من خلال التشخيص بالنظر من الفرق الطبية في الطوارئ: ففي خلال الـ 10 دقائق الأولى معاينة الطبيب. وخلال الدقائق الـ 20 الأولى الانتهاء من الأشعة. ويتم خلال الـ 60 دقيقة، تقديم الخدمة والعلاج وإعطاء المصاب المذيب.

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وأوضحوا أن هناك اثنين من المستشفيات في المحافظة، تستقبل إصابات السكتة الدماغية، وهما: مستشفى الملك فهد في الهفوف، ومستشفى الموسى العام، وهناك تعليمات للتعامل والتواصل مع حالات الإصابة في مختلف المرافق الصحية في المحافظة للإسراع في نقل الحالة، والتعامل مع الحالة أثناء نقل أو إسعاف الحالة لتقديم الخدمة العلاجية بأقصى سرعة ممكنة، وتسريع الإجراءات لإنقاذ الحياة، وهناك توجهًا لتخصيص وحدات لإصابات السكتة الدماغية في مستشفيات أخر بالمحافظة.