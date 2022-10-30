الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
35 إصابة بـ«السكتة الدماغية» أسبوعيًا في الأحساء
الأسبوع المقبل.. بداية ثالث أطول إجازة مطولة للطلاب قبل امتحانات الفصل الأول
على المكشوف.. قنص للأطفال والمتظاهرين بالرصاص الحي في مظاهرات إيران
فيديو مؤثر لإصرار مسن على حضور صلاة الجماعة
أمطار غزيرة وسيول في «الوهط والهيط» بالطائف (فيديو)
أول تعليق من نانسي بيلوسي على اقتحام منزلها والاعتداء على زوجها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

35 إصابة بـ«السكتة الدماغية» أسبوعيًا في الأحساء

35 إصابة بـ«السكتة الدماغية» أسبوعيًا في الأحساء

35 إصابة بـ«السكتة الدماغية» أسبوعيًا في الأحساء
٠٨:٥٠:٣٨ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف أطباء وممارسون صحيون، أن معدل الإصابة بـ “السكتة الدماغية” وصل إلى 35 إصابة أسبوعياً في الأحساء، بينها 33 إصابة تصل إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات “متأخرة” خارج الساعات الذهبية التي تمتد لـ 4 ساعات ونصف الساعة كحد أقصى، ومع التأخر ينتج عنها مضاعفات مرضية.

جاء ذلك خلال الفعالية التوعوية لليوم العالمي لـ”السكتة الدماغية”، بتنظيم من تجمع الأحساء الصحي، ممثلاً بمستشفى الملك فهد بالهفوف، تحت شعار: “تصرف وأنقذ حياة” في مجمع العثيم، للتعريف بالمرض وسبل الوقاية والعلاج.

وحسب صحيفة الوطن ، أشاروا إلى أن سيناريو استقبال الاشتباه في إصابات السكتة الدماغية في أقسام الطوارئ، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، لا تتجاوز الـ 60 دقيقة لإعطاء المذيب، وذلك من خلال التشخيص بالنظر من الفرق الطبية في الطوارئ: ففي خلال الـ 10 دقائق الأولى معاينة الطبيب. وخلال الدقائق الـ 20 الأولى الانتهاء من الأشعة. ويتم خلال الـ 60 دقيقة، تقديم الخدمة والعلاج وإعطاء المصاب المذيب.

اقرأ أيضًا:

استشاري: السكتة الدماغية أخطر أسباب الشيخوخة والخرف

وأوضحوا أن هناك اثنين من المستشفيات في المحافظة، تستقبل إصابات السكتة الدماغية، وهما: مستشفى الملك فهد في الهفوف، ومستشفى الموسى العام، وهناك تعليمات للتعامل والتواصل مع حالات الإصابة في مختلف المرافق الصحية في المحافظة للإسراع في نقل الحالة، والتعامل مع الحالة أثناء نقل أو إسعاف الحالة لتقديم الخدمة العلاجية بأقصى سرعة ممكنة، وتسريع الإجراءات لإنقاذ الحياة، وهناك توجهًا لتخصيص وحدات لإصابات السكتة الدماغية في مستشفيات أخر بالمحافظة.

الكلمات الدلالية:
الأحساء السكتة الدماغية الموت المفاجئ حملة توعية

مواد ذات صلة

المزيد
«كبار العلماء» تنفي صدور فتوى بتحريم لعبة «بوكيمون جو»

«كبار العلماء» تنفي صدور فتوى بتحريم لعبة «بوكيمون جو»

٠٤:٤٠ م، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠١٦
«النفيسي»: إيران تغزو المنطقة بغطاء «أورو – أمريكي»

«النفيسي»: إيران تغزو المنطقة بغطاء «أورو – أمريكي»

٠٤:٤١ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
«واتس اب» توفر ميزة الويب لمستخدمي الآيفون

«واتس اب» توفر ميزة الويب لمستخدمي الآيفون

١٢:٢٢ م، الخميس، ٢٠ أغسطس ٢٠١٥
وفاة مواطن بفيروس «كورونا» في الطائف

وفاة مواطن بفيروس «كورونا» في الطائف

٠٤:٤٨ م، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *