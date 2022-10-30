تصاعد الخلاف بين عون وميقاتي.. ماذا يحدث في لبنان؟

تواصل – فريق التحرير:

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه يرفض المرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.

فراغ منصب الرئيس

وغادر ميشال عون، يوم الأحد، قصر بعبدا، عائدا إلى منزله في منطقة الرابية، يبدأ لبنان مرحلة الدخول في دوامة ما يعرف بـ”الشغور الرئاسي”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأخفق مجلس النواب اللبناني، خلال 4 جلسات متتالية عقدها، على مدى الأيام القليلة الماضية، في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

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الحكومة تتابع عملها

وقال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن: “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”، وذلك خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

عون يرد

وقال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، في رسالته إلى البرلمان، إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن “عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة”، حسب رسالة عون.