على المكشوف.. قنص للأطفال والمتظاهرين بالرصاص الحي في مظاهرات إيران

تواصل – فريق التحرير:

تتلاحق الأحداث في ظل استمرار الاحتجاجات الإيرانية على كافة الأصعدة؛ وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي بصورة مباشرة على المتظاهرين بمدينة سنندج في إقليم كردستان إيران.

إصابة طفلة برصاص الأمن

وأصيبت طفلة كردية تبلغ من العمر 11 عاماً برصاص قوات الأمن في مدينة سنندج، فيما علق ناشطون بأن: “نظام خامنئي دموي لا يرحم حتى الأطفال”.

وأفاد مراقبون ووسائل إعلام، باعتقال ضحى عبدي ، طالبة صيدلة من مدينة أصفهان ، بسبب مساعدتها جرحى الثورة الإيراني.

وفق الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات الأطباء وطلاب كلية الطب أمام مستشفى الخميني بمدينة الأحواز.

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وواصل طلاب الجامعات مظاهراتهم الحاشدة، واندلعت الاحتجاجات في جامعة ابو ريحان البيروني بالعاصمة طهران الآن وشعارهم: “المحايد فاقد للشرف”.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع واطلاق الرصاص الحي مجموعة من المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي الأحواز – المحمرة.

قوات الباسيج تهتف بشعار حيدر حيدر وهي تقتحم الجامعة الحرة في شمال طهران .. انظروا إلى جرائمهم التي يرتكبونها باسم المذهب ضد الشعب الإيراني الثائر.