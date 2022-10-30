الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات

وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات

وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات
٠٧:٢٤:٣٨ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- أخصائي تنمية المواهب
  • يفضل الحصول على درجة علمية في إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وعلم النفس أو ماجستير إدارة الأعمال.
  • خبرة في تصميم وإدارة برامج المواهب / القيادة
  • مهارات كتابية ولفظية ممتازة بالإضافة إلى مهارات إدارة وتخطيط أصحاب المصلحة.
  • اهتمام قوي بالتفاصيل.
  • سجل حافل من تولي المسؤولية الكاملة / المساءلة أثناء تحقيق النتائج.

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2- مدير منتج CRM (IT)

  • الخبرة التقنية في التطوير هي إضافة كبيرة في تقنيات Microsoft مثل (.NET و SharePoint و C # و SQL)
  • خبرة 4 سنوات
  • خبرة عملية في حلول إدارة علاقات العملاء
  • فهم جيد في إدارة المنتجات ومنهجية رشيقة

1- أخصائي مهني شؤون اللجان:

  • -درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون) أو ما يعادلها.
  • – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
  • – إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

2- أخصائي مهني إدارة التوجيه:

  • -درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
  • – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
  • – إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

طريقة التقديم:

ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
رابط التقديم : (اضغط هنا)

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