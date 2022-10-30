وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
- يفضل الحصول على درجة علمية في إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وعلم النفس أو ماجستير إدارة الأعمال.
- خبرة في تصميم وإدارة برامج المواهب / القيادة
- مهارات كتابية ولفظية ممتازة بالإضافة إلى مهارات إدارة وتخطيط أصحاب المصلحة.
- اهتمام قوي بالتفاصيل.
- سجل حافل من تولي المسؤولية الكاملة / المساءلة أثناء تحقيق النتائج.
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2- مدير منتج CRM (IT)
- الخبرة التقنية في التطوير هي إضافة كبيرة في تقنيات Microsoft مثل (.NET و SharePoint و C # و SQL)
- خبرة 4 سنوات
- خبرة عملية في حلول إدارة علاقات العملاء
- فهم جيد في إدارة المنتجات ومنهجية رشيقة
1- أخصائي مهني شؤون اللجان:
- -درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون) أو ما يعادلها.
- – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
- – إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.
2- أخصائي مهني إدارة التوجيه:
- -درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
- – إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.
طريقة التقديم:
ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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