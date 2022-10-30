وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة بعدة تخصصات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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2- مدير منتج CRM (IT)

الخبرة التقنية في التطوير هي إضافة كبيرة في تقنيات Microsoft مثل (.NET و SharePoint و C # و SQL)

خبرة 4 سنوات

خبرة عملية في حلول إدارة علاقات العملاء

فهم جيد في إدارة المنتجات ومنهجية رشيقة

1- أخصائي مهني شؤون اللجان:

-درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

2- أخصائي مهني إدارة التوجيه:

-درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

طريقة التقديم:

ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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