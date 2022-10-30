لبناني يحرق نسخة من المصحف الشريف.. وبيان من قيادة الجيش بالتحرك الفوري

تواصل- فريق التحرير:

أحدث مواطن لبناني حالة صدمة وغضب كبيرة بعد إقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف، وإهانة الثوابت الدينية الإسلامية.

من جانبه تحركت دورية من مديرية المخابرات العسكرية في طرابلس- القبة، حيث استهدفت هذا الشخص وتم ضبطه لإقدامه على حرق القرآن الكريم، حسب بيان صادر من قيادة الجيش.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الشخص، أقدم سابقاً على أفعال مشينة إضافة إلى افتعال الإشكالات وتعاطي المخدرات وترويجها.

وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه.

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