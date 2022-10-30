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روسيا تعلن صد هجوم بالقوارب السريعة على محطة «زاباروجيه الكهروذرية»

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روسيا تعلن صد هجوم بالقوارب السريعة على محطة «زاباروجيه الكهروذرية»

روسيا تعلن صد هجوم بالقوارب السريعة على محطة «زاباروجيه الكهروذرية»

روسيا تعلن صد هجوم بالقوارب السريعة على محطة «زاباروجيه الكهروذرية»
٠٧:١٦:٣٨ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الروسية، مساء اليوم الأحد، صد هجوم بالقوارب السريعة على محطة زاباروجيه الكهروذرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تصدت لقوارب سريعة أوكرانية حاولت الوصول إلى محطة زاباروجيه الكهروذرية، وأسفر الهجوم عن تدمير قارب سريع معاد.

يذكر أن روسيا استحوذت، قبل أسابيع رسميًا، على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، بموجب مرسوم وقعه فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضم 4 مناطق أوكرانية لبلاده.

محطة زاباروجيه الكهروذرية

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وتقع المحطة النووية الأكبر في أوروبا في منطقة زابوريجيا التي ضمتها روسيا رسميا الأسبوع الماضي، وهي ليست بعيدة عن الخط الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تسيطر عليها موسكو.

جاء في المرسوم الروسي “ستحرص الحكومة على دمج المنشآت النووية للمحطة.. كملكية اتحادية”

وتبادلت موسكو وكييف الاتهام بقصف الموقع في الأشهر الماضية، وأحيت تلك الضربات شبح وقوع كارثة نووية كبرى شبيهة بكارثة تشيرنوبل عام 1986.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا قوارب سريعة محطة زاباروجيه الكهروذرية

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