فيديو مؤثر لإصرار مسن على حضور صلاة الجماعة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو مؤثر، يظهر من خلاله، رجل مسن، يتوكأ على عصا، ويجاهد في المشي من أجل دخول المسجد، واللحاق بصلاة الجماعة.

رسالة إلى المقصرين

وعلق حساب عبر تويتر، على الفيديو، قائلا: “رسالة إلى كل من متّعه الله بشباب وصحة وعافية في جسده وجوارحه ،وأنت تشاهد هذا المقطع: ما عذرك في التخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد؟! نسأل الله حُسن الخاتمة والعفو والعافية”.

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حكم صلاة الجماعة في المرض

وكانت “تواصل” نشرت في وقت سابق، إجابة الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن سؤال شخص أوضح أن لديه إعاقة في إحدى يديه وكسر في إحدى رجليه، ولكنه يسمع النداء للصلاة، فهل يجوز له ترك الجماعة.

إشادة من الخثلان

وأشاد الشيخ الخثلان بالسائل، قبل أن يجيب على سؤاله، محييا رغبته في أداء الصلاة جماعة في المسجد، رغم ما به من مرض، وقال الخثلان: “سؤاله يدل على قوة إيمانه -إن شاء الله- وهو من النماذج المشرقة، ويقابل هذا من يبحث عن الرخصة أو عن أي سبب لتخلفه عن الصلاة في المسجد، حتى وإن كان صحيحا معافى”.