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نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا.. روسيا ترد وتحذر

نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا.. روسيا ترد وتحذر

نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا.. روسيا ترد وتحذر
٠٧:١٩:٠١ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن قلق موسكو من رغبة وارسو في نشر قنابل نووية أمريكية على الأراضي البولندية.

وقال لافروف في مقابلة خاصة بفيلم “العالم على الحافة. دروس من أزمة الكاريبي” الذي عرض يوم الأحد على القناة الروسية الأولى، إن “بولندا تطلب بنفسها أن تكون مرشحة لينشر الأمريكيون كذلك على أراضيها قنابلهم النووية. هذا الوضع مقلق للغاية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن جيلا جديدا ظهر من السياسيين الغربيين يحاول بطريقة غير مسؤولة “التلاعب” بموضوع الأسلحة النووية.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا أكدت مؤخرا أنها لا تتفاوض بشأن نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، لكنها مهتمة للغاية بهذا الأمر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بولندا منفتحة على نشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.

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الكلمات الدلالية:
أسحلة نووية أوكرانيا النووي بولندا روسيا

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