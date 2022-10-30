«وبالنجم هم يهتدون».. أشهر نجوم السماء عند العرب (فيديو)

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بيّن الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن نجم الثريا هو أشهر وأجمل نجوم السماء، لذا أطلق عليه العرب اسم الثريا.

مواعيد ظهور نجم الثريا

ويظهر “الثريا” طوال الليل، كما شرح الزعاق، حتى نهاية فصل الشتاء، وهو الجرم السماوي الأوحد الذي يسمى بالنجم، حينما كان العرب الأوائل يهتدون بالنجوم، ومنها يعرفون مواسم الحر والبرد، مصداقا لقول الله عز وجل: “وعلامات وبالنجم هم يهتدون”.

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سحب وأمطار موسم الوسم

واستعرض الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، في وقت سابق سحب وأمطار موسم الوسم، وأسماءها ومواعيدها، موضحا أن أول مطرة بالوسم تسمى بـ”الغسول” فهي تغسل الأرض وتمهدها، والثانية تسمي بـ”الثروي” فهي تثري الأرض وتغنيها بجميع أنواع الحشائش، وهي أمطار مبروكة.

وقال الزعاق إنه مع دخول موسم الوسم، يبدأ هبوب السحب اللطيفة، في الصباح الباكر من أيام الموسم، وتستقبل دول الخليج السحب القادمة من هضبة البحيرات في أفريقيا، ومن بحر العرب، ومن البحر الأحمر.

وألمح إلى أن البعض يعتبرون أن أمطار الثروي سميت بهذا الاسم لارتباطها بنجوم الثريا، التي تظهر مع مغيب الشمس.