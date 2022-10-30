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«النيابة» تحذر من هذه الممارسات بـ«السوق المالية».. احتيال وجرائم موجبة للتوقيف

«النيابة» تحذر من هذه الممارسات بـ«السوق المالية».. احتيال وجرائم موجبة للتوقيف

«النيابة» تحذر من هذه الممارسات بـ«السوق المالية».. احتيال وجرائم موجبة للتوقيف
٠٧:٠٠:٢١ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة بالسوق المالية بممارسات وهمية وكاذبة من شأنها الحث على شراء أو بيع لهذه الأوراق.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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وقالت النيابة في بيانها: “يعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقا لنظام السوق المالية، التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث  ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع  الحال”.

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الكلمات الدلالية:
ألأوراق التجارية الأوراق المالية النيابة النيابة العامة

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