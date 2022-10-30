الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا.. رجل يلقي قنابل حارقة على مركز للمهاجرين ثم يقتل نفسه
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بريطانيا.. رجل يلقي قنابل حارقة على مركز للمهاجرين ثم يقتل نفسه

بريطانيا.. رجل يلقي قنابل حارقة على مركز للمهاجرين ثم يقتل نفسه

بريطانيا.. رجل يلقي قنابل حارقة على مركز للمهاجرين ثم يقتل نفسه
٠٦:٢٤:٢٣ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة دوفر الساحلية بجنوب بريطانيا اليوم الأحد قيام رجل بإلقاء قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية على مركز للمهاجرين ثم  أقدم على قتل نفسه.

وقال مصور الواقعة، إن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات، ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها، وفقا لـ”رويترز”.

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وأضاف “أنه بعد الهجوم، قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه”، حيث وصلت الشرطة بعد دقائق وطوقت المنطقة.

ووثق مقطع مصور نشره صحفي من “قناة جي.بي نيوز التلفزيونية” على وسائل التواصل الاجتماعي العاملون بالمركز وهم يخمدون حريقا محدودا عند الحائط الخارجي للمبنى، بعد وقوع الحادث.

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الكلمات الدلالية:
بريطانيا قنابل حارقة مركز للمهاجرين

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