جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم اليوم المفتوح للتوظيف

تواصل – واس:

تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدًا، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة 77 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي.

تعريف بالفرص الوظيفية والتدريبية

تهدف الفعالية، التي تستمر حتى الخميس المقبل، إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.

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احتياجات سوق العمل

وتسعى الفعاليات إلى توعية الطلاب و تأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقًا للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.