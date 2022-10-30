مشهد بطولي.. طالب ينقذ طفلة صعقتها الكهرباء (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يوثق عمل بطولي لطالب أنقذ فتاة من الصعق بالكهرباء قبل لحظات من وفاتها.

وأظهر الفيديو الطالب وهو يسحب الطفلة من عمود إنارة بعدما صعقتها الكهرباء واجتذبها العمود وكاد أن يقضي عليها لولا تدخل الطالب وجذبها من ملابسها.



ووثقت كاميرا مراقبة الواقعة وسط إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد فعل الشاب المراهق.

وكشفت صحيفة المصري اليوم، أن الطفل طالب بالمعهد الأزهرى بقرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف “صعيد مصر”.، ويدعى “صلاح خضر” ١٤ عاما .

َو قال الطالب في تصريحات صحفية :”والله أنا كنت خارج من بيتنا الصبح لشراء الفطار وكان يوم الأربعاء بعد سقوط الأمطار في اليوم السابق وفجأة شاهدت عمود الإنارة يصدر شرز بسبب الأمطار وتصادف مرور جارتى الصغيرة منى والتى التصقت بعمود الإنارة وصرخت مما دفعنى إلى الجرى نحوها وقمت بجذبها من ملابسها واسقطتها في الأرض، والحمد لله كنت وصلت في الوقت المناسب”.



وأضاف الطالب الأزهري، أن إحدى الجارات خرجت من منزلها وشاهدت الواقعة وقامت بأخذ الطفلة في حضنها لاستيعاب خوف الطفلة.

، وقال صلاح : «والله أنا اتعلمت درس في العلوم بأنه يمكنني إنقاذ أي واحد من الصعق بالكهرباء عن طريق أن يكون هناك حاجز أو فاصل بينى وبين من تقوم بانقاذه ولذلك قمت بشد منى جارتى من ملابسها”.