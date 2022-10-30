باحثون: اكتشاف جديد يساعد في علاج مرض سكري الشباب

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توصلت دراسة علمية، أجراها باحثون في جامعة إمبريال كوليدج بلندن، إلى اكتشاف طريقة لتنظيم الجين مرض سكري الشباب الناضج، الذي يمكن أن تظهر أعراضه، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم، قبل بلوغ الأفراد سن الثلاثين.

مفتاح الجين المسبب للسكري

وركز الباحثون على جزء غامض من الجينوم بالقرب من هذا الجين، له وظيفة فريدة لم توصف من قبل.

ويعمل هذا العنصر التنظيمي للحمض النووي الذي تمت تسميته «HASTER» مثل «الريوستات»، فإذا كان الجين «HNF1A» ينسخ الكثير، فإنه يطلب منه التخفيض، وإذا كان يتراخى، فإنه يطلبه منه المزيد.

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طفرات جينية

وأظهر الباحثون أن الطفرات في هذا العنصر التنظيمي تسبب مرض السكري في الفئران، وهذا مهم لأنه يثبت أن هذا النوع من العناصر مهم للغاية، وبالتالي فإن عواقب حذفه يمكن مقارنتها بحذف الجين «HNF1A»، ويمكن أن يكون أداة مفيدة لاستهداف الجين علاجيا، حسب “الجريدة”.

كيفية عمل الجين المسبب للسكري

ومن المعروف أن الجين «HNF1A» يلعب دوراً رئيسياً في القابلية للإصابة بالشكل الأكثر شيوعاً للمرض، وهو داء السكري من النوع 2، بالتنسيق مع عوامل وراثية وغير وراثية أخرى.

ويمكن أن يكون لفهم كيفية تشغيل أو إيقاف تشغيل الجين في خلايا «بيتا» آثار مهمة لفهم كيف تسبب عيوب هذا الجين في الإصابة بمرض السكري، أو كيف يمكن تسخيره لتصحيح المشكلة الأساسية.