وفاة مواطن في الكويت.. وبيان رسمي يكشف ملابسات الواقعة

تواصل-فريق التحرير :

توفى مواطن في حادث مروع على أحد الطرقات بالكويت بينما أصيب مرافقه ويرقد في أحد المستشفيات بحالة حرجة.

من جانبها أصدرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت، بيانًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت إن مواطناً سعودياً لقي مصرعه، في تصادم على طريق السالمي، فيما أصيب مرافقه وهو في حاله حرجة.

وقالت إنه تم نقل المصاب بالإسعاف الجوي وقد تعامل مع الحادث رجال إطفاء مركز الشقايا والطوارئ الطبية.

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