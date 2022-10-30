بعد 38 سنة سجن.. إطلاق سراح أمريكي عقب إثبات براءته في جريمة قتل

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قضت محكمة أمريكية بإطلاق سراح سجين، قضى ما يقرب من أربعة عقود من عمره في السجن بتهمة القتل العمد بعد أن أشارت أدلة جديدة للحمض النووي إلى أن مقترف الجريمة شخص آخر.

وتفصيلا، قضى موريس هاستينغز أكثر من 38 عامًا في السجن بعد إدانته عام 1988 بقتل روبرتا وايدرمير في كاليفورنيا عام 1983 ومحاولة قتل شخصين آخرين، لكن أدلة الحمض النووي الجديدة أشارت بدلاً من ذلك إلى رجل آخر توفي في السجن عام 2020.

وتم إطلاق هاستينغز، الذي يبلغ عمره الآن 69 عاماً، بعد إسقاط الاتهامات التي أُدين بموجبها في 20 أكتوبر، بينما وصف جورج غاسكون، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلس، إدانته بأنها ظلم رهيب.

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وتابع في بيان أن “نظام العدالة ليس كاملاً، وعندما نصل إلى أدلة جديدة تجعلنا نفقد الثقة في الإدانة، فمن واجبنا التصرف بسرعة”.

وعن تفاصيل جريمة القتل، فقد عُثر على روبرتا وايدرماير في صندوق سيارتها مصابة بعيار ناري في الرأس في عام 1983، وكانت قد تعرضت في وقت سابق لاعتداء، وبعدها اتُهم هاستينغز بالقتل، وطالب الادعاء آنذاك بعقوبة الإعدام.

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وبسبب عدم توصل هيئة المحلفين إلى قرار، أدانته هيئة محلفين ثانية وحُكم عليه في عام 1988 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ولكن عند تشريح جثة الضحية، اكتشف الطب الجنائي دليلاً بعد إجراء مسحة للفم، وأصر هاستينغز على براءته منذ لحظة القبض عليه، لكن الادعاء رفض في عام 2000 طلبه فحص الحمض النووي للمسحة.

وبعدها تمكن هاستينغز من رفع دعوى براءته إلى وحدة نزاهة الإدانة في عام 2021، وخلص اختبار الحمض النووي في يونيو إلى أن الدليل لم يكن له، حيث تطابق الحمض النووي مع رجل أدين بالاختطاف المسلح كان قد وضع ضحيته الأنثى في صندوق سيارة.

وبعد جلسة محكمة في 20 أكتوبر لإلغاء إدانته، قال هاستينغز للصحفيين إنه لا يشعر بالمرارة ويريد الاستمتاع ببقية حياته.

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