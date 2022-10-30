جامعات إيران تشتعل ضد الملالي.. وقوات الباسيج تطلق النار على المتظاهرين

تواصل – فريق التحرير:

دعا طلاب الجامعات الإيرانية، اليوم، إلى استمرار التظاهر والاحتجاجات ضد النظام الحاكم في طهران، في حين استمرت قوات الشرطة وعناصر الباسيج في قمع المظاهرات.

الأمن الإيراني يحاصر الجامعات

ويحتج الشعب الإيراني، ولا سيما طلاب الجامعات، في طهران وبقية المدن، على تقييد الحريات، وقتل واعتقال المتظاهرين، منذ أكثرمن 50 يوما.

وأطلقت قوات الأمن النار على طلاب جامعة “يزدان بناه” كردستان التقنية، غرب البلاد، وبذلك تمت محاصرة الطلاب في الجامعة، كما فرضت أطواقا أمنية حول معظم الجامعات، حسب “العربية”.

وأشارت تقارير إعلامية ونشطاء، أن الأمن الإيراني يخطط لإحكام السيطرة على حركة الطلاب اعتباراً من اليوم الأحد.

يأتي ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات بالقرب من الجامعة المحاصرة بمدينة مشهد، وكذلك في عدة مدن إيرانية.

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هتافات معارضة من طلاب إيران

هتف طلاب جامعة مشهد الحرة، شمال شرقي إيران، اليوم الأحد، ضد عناصر الباسيج وقوات الشرطة والحرس الثوري، فيما أظهرت فيديوهات تجمع طلاب جامعة تبريز، شمال غربي إيران، في الحرم الجامعي، وهتافاتهم ضد النظام.

ودخلت قوات موالية للنظام الإيراني بملابس مدنية جامعة طهران الحرة بالبنادق والهراوات، وأطلق أحد عناصر هذه القوات النار على الطلاب، حسب “إيران إنترناشيونال”.

البرلمان الإيراني يقر زيادة رواتب الشرطة

وافق البرلمان الإيراني، اليوم، على إقرار زيادة رواتب عناصر الأمن، في خطوة اتخذت -على ما يبدو- لتحفيز مواجهة الاحتجاجات، ومن ناحية أخرى، أطلقت قوات الأمن، رصاص الصيد، ضد المواطنين الذين جاؤوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في كلية التقنية بمنطقة أمير أباد، كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى أزقة الجامعة.

اعتقال الصحفيين من المظاهرات الشعبية

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية، في مدن مختلفة في إيران، وأغلق مواطنون الشوارع بالحجارة والصخور لعرقلة تقدم قوات الأمن.

وخرج متظاهرون في مدينة “مياندوآب”، شمال غربي إيران، في تجمعات احتجاجية مسائية، وهتفوا ضد النظام مطالبين بالحرية لإيران.

فيما نزل المتظاهرون في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، إلى الشوارع ليلا مرددين هتاف: «الموت للديكتاتو»، بعد إغلاقهم لعدد من الشوارع، بالتزامن مع مظاهرة ليلية في منطقة «تهرانسر» بالعاصمة طهران، مشعلين النار في الإطارات ويغلقون بعض الطرق.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة اعتقلت المصورة الرياضية برتو جغتايي. وكانت جغتايي قد أعلنت دعمها للاحتجاجات عبر حسابها في “إنستجرام”، وآخر ما نشرته الليلة الماضية كان عن زميلتيها المعتقلتين سعيدة فتحي، ونيلوفر حميدي.