إنجاز جديد.. قفزة لجامعة الجوف في تصنيف QS 2023 العالمي للجامعات العربية

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حققت جامعة الجوف إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازاتها السابقة في مجال التصنيفات الدولية، بتحقيقها المرتبة51 60-ضمن تصنيف QS 2023 العالمي للجامعات العربية للعام 2023 م ، محدثة قفزة نوعية بما يقارب الـ 30 مرتبة عن تصنيف العام الماضي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حققت الجامعة مؤخرًا إنجازًا بدخولها ضمن مصاف الجامعات العالمية في تصنيف التايمز للجامعات للعام 2023، وتحقيق المرتبة 800 – 601 عالمياً.

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وثمن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع, الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات, موضحًا أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة – أيدها الله- وبمتابعة وتوجيه من قبل سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم.

يذكر أن جامعة الجوف مصنفة دوليًا في العديد من التصنيفات منها QS وتصنيف التايمز في إطار أثر الجامعات وتصنيف شنغهاي للتخصصات.