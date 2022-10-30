بالفيديو.. انخفاض وفيات الحوادث بنسبة 50% خلال 6 أعوام

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شهدت المملكة انخفاضًا في وفيات وإصابات الحوادث المرورية بمعدل يفوق 50% خلال الـ 6 أعوام الأخيرة.

وبحسب مؤشرات السلام المرورية فقد بلغت وفيات العام الماضي 4 آلاف و52 وفاة، بعد أن كانت الوفيات الناجمة عن الحوادث في عام 2019، تبلغ 5 آلاف و754 وفاة، حسب «الإخبارية»

فيما كانت تصل 10 آلاف وفاة في نهاية عام 2016، وذلك وفق إحصائيات السلامة المرورية والتي تعد إحدى مبادرات اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في المملكة.

وفي عام 2018، كشفت وزارة النقل عن انخفاض نسبة عدد وفيات الحوادث المرورية على الطرق التابعة لها في المملكة وطولها 68 ألف كلم إلى أكثر من نسبة 33% خلال عام 2018 م مقارنة بـعام 2017م.

المرور يكشف عن 4 خطوات للقيادة الآمنة

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الإدارة العام للمرور عن 4 خطوات للقيادة الآمنة؛ حيث يجب الالتزام بالمسار المحدد، واستخدام الإشارات التنبيهية عند الانتقال منه.

وأضافت أنه يجب على قائد المركبة قبل الانتقال من مسار لمسار آخر اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

1 – إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كاف.

2 – عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

3 – التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

4 – التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

تحذير لملاك السيارات من مغادرة مركباتهم

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تحذيرها لملاك السيارات من مغادرة سياراتهم وتركها في وضع التشغيل.

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