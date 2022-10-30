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توضيح عاجل من المواصفات بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر
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توضيح عاجل من المواصفات بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر

توضيح عاجل من المواصفات بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر

توضيح عاجل من المواصفات بشأن عدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر
٠٥:٠٢:٥٠ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة المواصفات السعودية عدم دقة التصريحات التلفزيونية المتداولة مؤخرًا بعدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام حتى 10 آلاف كيلو متر.

وأوضحت أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ألزمت المصنعين بوضع البيانات الإيضاحية التي تساعد المستهلك على معرفة المعلومات الخاصة بكافة المنتجات ومن بينها زيوت محركات السيارات.

إجراء اختبارات عديدة على أنواع وفئات الزيت المختلفة

وأشارت إلى أن معظم الشركات المصنعة لمحركات السيارات تقوم بإجراء اختبارات أداء عديدة على أنواع وفئات الزيت المختلفة وبالتالي توصي بتغيير الزيوت المعدنية في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة 3000 – 5000كم أو فترة زمنية 3 أشهر أو أيهما أقرب

أما الزيوت التصنيعية فقد أوصت معظم الشركات الصانعة بتغييرها في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافرة من 10 آلاف إلى 12 ألف كم أو فترة زمنية 6 أشهر أو أيهما أقرب.

ونوهت المواصفات السعودية إلى ضرورة الأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة والمرتبطة بفترات تغيير الزيوت مثل تصميم المحرك وأسلوب القيادة والظروف التشغيلية والظروف البيئية المحيطة، ونوعية الزيت المستخدم، وأداء المحرك، ونوعية الوقود المستخدم، ونوعية فلتر الزيت المستخدم، مع ضرورة متابعة نظام مراقبة صلاحية زيت المحرك.

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الكلمات الدلالية:
أنواع زيت السيارات الزيوت المواصفات تغيير زيت السيارات

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