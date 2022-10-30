الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في كوريا إلى هذا الأمر العاجل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة دولة الإمارات في سيئول، أنها تهيب بمواطنيها المتواجدين في جمهورية كوريا إلى تجنب التجمعات المكتظة.

وأهابت السفارة على حسابها في «تويتر»، بمواطني الإمارات المتواجدين في جمهورية كوريا تجنب الاحتفالات والتجمعات المكتظة لسلامتهم، مطالبة بأنه في الحالات الطارئة يرجى التواصل على رقم « 00971280024».

كوريا تُعلن مقتل أكثر من 150 وإصابة 200

وكانت سلطات كوريا الجنوبية، قد أعلنت أن عدد قتلى التدافع في سيئول ارتفع إلى أكثر من 150 وإصابة أكثر من 200، وأنها لا تستبعد ارتفاع عدد ضحايا كارثة التدافع.

وأوضحت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، أن ما لا يقل عن 19 أجنبيًا بين قتلى حادث التدافع، وهم مواطنون من إيران والصين وأوزبكستان والنرويج.

حادثة التدافع وقعت في ممر ضيق للغاية

وأكدت السلطات، أن حادثة التدافع وقعت في ممر ضيق للغاية في منطقة مزدحمة بالزوار، وأن معظم ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية من الفتيات.

فيما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، بإجراءات لمنع تكرار حادث التدافع، مؤكدًا أنه قرر تعليق الفعاليات الرياضية والفنية في كوريا الجنوبية لمراجعة إجراءات الأمن.

وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرًا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.

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