الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة في 11 تخصصًا
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جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة في 11 تخصصًا

جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة في 11 تخصصًا

جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة في 11 تخصصًا
٠٤:٥٠:٣٨ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون لحاملي درجة الدكتوراه والماجستير في عدد من التخصصات للتدريس في الكلية التطبيقية.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة للجنسين هي 11 تخصصًا، من بينها المحاسبة والتعدين وإدارة الأعمال.

سعودي الجنسية

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاملاً لشهادة الماجستير والدكتوراة في التخصص المتقدم له.

وبحسب الجامعة، يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: ( من هنا ).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على تويتر ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 243 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بنظام التعاقد.

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر 243 وظيفة.. رابط التقديم

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الحدود جامعة الحدود الشمالية وظائف وظائف شاغرة

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