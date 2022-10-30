«إنفاذ» يشرف على مزاد شرفة الحجاز العلني لبيع 36 عقارًا

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن مزاد شرفة الحجاز العلني الحضوري والإلكتروني لبيع 23 عقارًا حضوريًا بمدينة جدة، و13 عقارًا من خلال المنصة الإلكترونية؛ ويقام المزاد الحضوري غداً، فيما يبدأ المزاد الإلكتروني في نفس اليوم ويستمر حتى 2 نوفمبر 2022م .

إجمالي مساحات العقارات المطروحة 100 ألف متر

ويعرض المزادان عددًا من الأراضي السكنية والتجارية وقصر وعمائر سكنية وفلل ومجمع ورش ومستودعات؛ حيث يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 100 ألف متر مربع، ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال هذا الرابط.

تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.ويعمل على:

1 – إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

2 – الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

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