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رئيس «التصنيع» يكشف توقعه لنتائج أعمال شركات البتروكيماويات قبل نهاية 2022
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رئيس «التصنيع» يكشف توقعه لنتائج أعمال شركات البتروكيماويات قبل نهاية 2022

رئيس «التصنيع» يكشف توقعه لنتائج أعمال شركات البتروكيماويات قبل نهاية 2022

رئيس «التصنيع» يكشف توقعه لنتائج أعمال شركات البتروكيماويات قبل نهاية 2022
٠٤:٤٢:٣٥ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، مطلق المريشد، إنه من المتوقع أن تتحسن نتائج أعمال شركات البتروكيماويات خلال الربع الرابع من 2022، بدعم من عدة عوامل أبرزها انخفاض أسعار الشحن، والتراجع الطفيف في أسعار اللقيم.

وأشار المريشد إلى أنه من المتوقع أن تستفيد الشركة بنهاية العام الجاري من انخفاض أسعار الشحن بنسبة 30-40% على أساس سنوي، وكذلك تراجع أسعار اللقيم، وبدء ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماويات، وقال “كلها عوامل تدعم تحسن نتائج الأعمال”.

نتائج أعمال الشركة تأثرت سلبيًا بفعل قفزة أسعار اللقيم

ولفت إلى أن نتائج أعمال الشركة تأثرت سلباً بفعل قفزة أسعار اللقيم، وارتفاع تكاليف الشحن، وتكلفة الاقتراض، في ظل زيادة أسعار الفائدة، وتراجع أسعار منتجات البتروكيماويات بأكثر من 400 دولار.

وأضاف أن أسعار البروبان ضمن مدخلات الإنتاج قفزت إلى 800 دولار للطن بزيادة بأكثر من 100% على أساس سنوي، متابعًا: “أرباح الشركات الزميلة تراجعت أرباحها بأكثر من 50 إلى 60% بسبب انخفاض أسعار البيع، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة الفوائد”.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، قد أظهرت انخفاض صافي أرباحها 94.9% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 17.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 333.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021. وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح “التصنيع” بنسبة 94.2% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 297.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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الكلمات الدلالية:
أسعار اللقيم الرئيس التنفيذي شركات البتروكيماويات شركة تصنيع الوطنية

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