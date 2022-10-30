الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب

تواصل – فريق التحرير:

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الروسية إلى التراجع عن تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب.

وقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن قرار روسيا تعليق العمل باتفاق البحر الأسود يعرض تصدير الحبوب للخطر، مطالبًا روسيا بالتراجع عن قرارها تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه لتعليق روسيا العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكدًا أن روسيا تلجأ مرة أخرى إلى استخدام الغذاء سلاحا في الحرب التي بدأتها.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب كان متوقعًا، مؤكدًا أن مفاقمة روسيا لأزمة الغذاء بدأت عمليًا في سبتمبر الماضي بعد منعها مرور السفن في البحر الأسود.

زيلينسكي: لا مكان لروسيا في مجموعة العشرين

وأضاف أنه لا مكان لروسيا في مجموعة العشرين ما دامت تسعى عمدًا للتسبب بمجاعة واسعة، مشيرًا إلى وجود 176 سفينة عالقة في الممر الإنساني بالبحر الأسود منذ سبتمبر.

أوكرانيا: المفاوضات مع موسكو مضيعة للوقت

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: إن تعليق روسيا لاتفاق الحبوب يوضح أن المفاوضات مع موسكو مضيعة للوقت، لافتًا إلى أن موسكو تستخدم ذريعة كاذبة لإغلاق ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي للملايين، مطالبًا جميع الدول لمطالبة موسكو بوقف ألعاب الجوع وإعادة التزامها باتفاق تصدير الحبوب.

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أصدرت تعليمات بشأن تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب للممثلين الروس في مركز التنسيق باسطنبول.

روسيا مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب

وأكد وزير الزراعة الروسي، أن بلاده مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بنحو 500 ألف طن من الحبوب مجانًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وأن روسيا مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب التي تأتي من أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، أن موسكو تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم على سيفاستوبول.

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