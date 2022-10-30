حتى لا تعيق مستقبلك المالي.. 16 طريقة لتخفيض مستوى المعيشة

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يفكر بعض الناس في طرق عديدة لكسب المال وضمان المستقبل المالي، حيث يدفعهم الخوف من المستقبل إلى التفكير دائمًا في طرق زيادة الدخل.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة فإن الكثير من الأشخاص يلجأون إلى زيادة مدخراتهم استعدادًا لتلك اللحظة.

اتبع الطرق التالية لتخفيض مستوى المعيشة

1- إذا كنت تتساءل عما إذا كان المكان الذي تعيش فيه مكلفاً للغاية بالنسبة لك، فابحث عن أجر المعيشة لمدينتك أو بلدتك وقارنه بدخلك.

2- إذا كنت تكسب أقل من أجر المعيشة لمنطقتك، فمن المحتمل أن تكون تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية.

3- إذا كان بإمكانك الوفاء بجميع التزاماتك المالية الحالية، فقد تعتقد أن تكلفة معيشتك ليست مرتفعة للغاية.

4- ومع ذلك، فإن هذا النهج لا يراعي أثر تكلفة معيشتك الحالية على مستقبلك المالي، وما إذا كنت قادرًا على الادخار لصندوق الطوارئ أو للتقاعد أو للاستثمار.

5- عندما تفكر في تكلفة المعيشة، تأكد من مراعاة احتياجاتك المستقبلية، إذا لم تتمكن من احتواء مدخرات الطوارئ أو مساهمات التقاعد في ميزانيتك، فقد يكون ذلك علامة على أن تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية.

6- إذا كنت تفكر في الانتقال إلى مدينة جديدة فابحث عن تكلفة المعيشة أولاً، إذا كنت تنتقل إلى وظيفة جديدة، فإن تكلفة المعيشة في مدينتك الجديدة يجب أن تكون عاملاً في قرارك بقدر راتبك الجديد المحتمل.

7- بعد كل شيء، إذا كنت تكسب المزيد من المال ولكن لديك تكلفة معيشية أعلى، فقد لا تشعر بأي حال أفضل مما أنت عليه الآن.

8- على سبيل المثال، يعد السكن جزءاً رئيسياً من تكلفة المعيشة بالنسبة لمعظم الناس، من القواعد الجيدة أن تنفق حوالي 30% من دخلك على تكاليف السكن.

9 – إذا دفعت أكثر من 50% من دخلك على تكاليف السكن، فمن المحتمل أنك تنفق الكثير على مسكنك

10- إذا أدركت أن تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية، فلديك خيارات، واحدة من أكثر الطرق فاعلية لخفض تكلفة المعيشة هي الانتقال إلى مكان آخر، يتميز بتكاليف معيشية أقل.

11- أعد ميزانية خاصة بك.. اكتب جميع مصادر دخلك، وكل أوجه الإنفاق لديك.

12- تقليل الإنفاق الإضافي مثل تناول الطعام بالخارج، أو التسوق عبر الإنترنت.

13- مراجعة فواتيرك، بعض الفواتير مرنة، مثل فواتير التأمين والهاتف.

14- اتصل بمزود الخدمة أو المقرض لمعرفة ما إذا كان من الممكن خفض فواتيرك، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة نسبة الخصم على سيارتك والتأمين الصحي إلى خفض قسطك.

15 – توقف عن اقتراض الأموال.. إذا كان لديك رصيد في بطاقتك الائتمانية كل شهر، فأنت تدفع معدلات فائدة مكونة من رقمين.

16- تجنب الفائدة بسداد رصيدك بالكامل كل شهر بحلول تاريخ الاستحقاق، والتزم بحدود ميزانيتك.