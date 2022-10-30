الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
يضم 100 عربة وطوله 2 كلم.. سويسرا تُطلق أطول قطار في العالم
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يضم 100 عربة وطوله 2 كلم.. سويسرا تُطلق أطول قطار في العالم

يضم 100 عربة وطوله 2 كلم.. سويسرا تُطلق أطول قطار في العالم

يضم 100 عربة وطوله 2 كلم.. سويسرا تُطلق أطول قطار في العالم
٠٤:٤٠:٣٥ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة السكك الحديد المحلية السويسرية (Rhaetian Railway Company (RhB أنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار للركاب.

وجاء الحدث بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإنشاء نظام السكك الحديد السويسري.

وشدت جبال الألب السويسرية تشكيل أطول قطار ركاب في العالم، يضم مجموعة من مئة عربة، بطول إجمالي يقرب من كيلومترين.

25 قطاراً مجمّعاً

واجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة بين بريدا وألفانيو في كانتون غراوبوندن السويسري.

وقال مدير شركة السكك الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة “بليك” المحلية: “بالنسبة لي، هذا الأمر يجسد ببساطة الكمال السويسري”.

وأوضح ناطق باسم RhB لوكالة فرانس برس أن القطار الأحمر التابع للشركة كان أطول بمئات الأمتار من ذلك الذي سجل الرقم القياسي السابق في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي.

وسافر القطار الذي كان فيه 150 راكباً، على خط ألبولا للسكك الحديد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مروراً بـ22 نفقاً و48 جسراً في هذه المنطقة من جبال الألب.

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الكلمات الدلالية:
أطول قطار جبال الألب سويسرا

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