رواتب تصل لـ«7300» ﷼.. تدريب منتهي بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في شركة المراعي، وذلك للمواطنين من خلال التفاصيل التالية:
* التخصصات:
1 – تقنية الإنتاج الغذائي.
2 – تقنيات المزارع.
3 – صيانة معدات الإنتاج.
* الشروط:
1 – حاصل على درجة اختبار القدرات العامة «قياس» بنسبة 60% فأعلى.
2 – حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى «مسار علمي».
3 – اجتياز الفحص الطبي، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
4 – لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية «هدف»، وأن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
* المزايا:
1 – مكافأة شهرية 3,000 ريال.
2 – راتب من 5,300 – 7,300 ريال بعد التخرج.
3 – شهادة دبلوم معتمدة.
4 – التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
5 – التأمين الطبي.
6 – يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
7 – توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
* طريقة التقديم:
– أوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).