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رواتب تصل لـ«7300» ﷼.. تدريب منتهي بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية
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رواتب تصل لـ«7300» ﷼.. تدريب منتهي بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية

رواتب تصل لـ«7300» ﷼.. تدريب منتهي بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية

رواتب تصل لـ«7300» ﷼.. تدريب منتهي بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية
٠٣:٣١:٥٢ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الصناعات الغذائية، عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في شركة المراعي، وذلك للمواطنين من خلال التفاصيل التالية:

* التخصصات:

1 –  تقنية الإنتاج الغذائي.

2 – تقنيات المزارع.

3 – صيانة معدات الإنتاج.

* الشروط:

1 – حاصل على درجة اختبار القدرات العامة «قياس» بنسبة 60% فأعلى.

2 – حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى «مسار علمي».

3 – اجتياز الفحص الطبي، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

4 – لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية «هدف»، وأن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

* المزايا:

1 – مكافأة شهرية 3,000 ريال.

 2 – راتب من 5,300 – 7,300 ريال بعد التخرج.

 3 – شهادة دبلوم معتمدة.

 4 – التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

 5 – التأمين الطبي.

 6 – يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

 7 – توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

* طريقة التقديم:

– أوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
باب التسجيل والقبول تدريب توظيف شركة المراعي معهد الصناعات الغذائية

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