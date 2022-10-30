طوال الأسبوع.. «الأرصاد» يتوقع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة من خفيفة إلى متوسطة خلال الأسبوع الجاري، على أجزاء من مناطق:

1 – تبوك.

3 – حائل.

2 – الجوف.

4 – الحدود الشمالية.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

وأكد أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الدمام وجازان، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل أبها 25 درجة، بينما سجلت الباحة 24 درجة مئوية.

أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن توقعات بهطول أمطار رعدة على عدد من مناطق المملكة، لافتًا إلى أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراته نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مستوى الرؤية خاصة على الطرق والأماكن المفتوحة، في الجوف والحدود الشمالية وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق

كما توقع المركز، ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة, وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

استمرار انخفاض درجات الحرارة مع الحالة المطرية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تواصل الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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