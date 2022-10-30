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«البنيان» يكلف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان
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«البنيان» يكلف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان

«البنيان» يكلف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان

«البنيان» يكلف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان
٠٣:٢٨:٥٨ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا بتكليف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان.

من جهته، ثمن مدير عام تعليم جازان ثقة الوزير سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية في المنطقة.

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وكان الوزير قرر زيارة إدارة تعليم مكة المكرمة في وقت سابق، بعد حادثتين مؤلمتين وقعتا لطفلين في التربية الخاصة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة إلى تعليم منطقة مكة المكرمة غدًا (الاثنين).

وكان أحد النزلاء في المدينة من ذوي الظروف الخاصة، سقط من الدور الثالث، ما تسبب في إصابته بكسور في الكاحل والحوض والقدمين ولا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وسط مطالبات أسرته بنقلة للعلاج في مراكز متقدمة.

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فيما كانت الحادثة الثانية دهس أحد طلاب المدينة في طريق (مكة/جدة السريع)، بعد أن تمكن من الخروج من البوابة الرئيسة دون متابعة، ما أدى الى وفاته مباشرة، وتم دفن المتوفى يوم الخميس الماضي بعد قدوم والديه من مدينة الرياض.

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الكلمات الدلالية:
التعليم تعليم مكة منطقة جازان وزير التعليم

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