«البنيان» يكلف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا بتكليف ملهي بن حسن محمد عقدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة جازان.

من جهته، ثمن مدير عام تعليم جازان ثقة الوزير سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية في المنطقة.

وزير التعليم يزور إدارة تعليم مكة

وكان الوزير قرر زيارة إدارة تعليم مكة المكرمة في وقت سابق، بعد حادثتين مؤلمتين وقعتا لطفلين في التربية الخاصة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة إلى تعليم منطقة مكة المكرمة غدًا (الاثنين).

وكان أحد النزلاء في المدينة من ذوي الظروف الخاصة، سقط من الدور الثالث، ما تسبب في إصابته بكسور في الكاحل والحوض والقدمين ولا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وسط مطالبات أسرته بنقلة للعلاج في مراكز متقدمة.

وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف

فيما كانت الحادثة الثانية دهس أحد طلاب المدينة في طريق (مكة/جدة السريع)، بعد أن تمكن من الخروج من البوابة الرئيسة دون متابعة، ما أدى الى وفاته مباشرة، وتم دفن المتوفى يوم الخميس الماضي بعد قدوم والديه من مدينة الرياض.

اقرأ أيضًا:

بعد حادثتين لذوي الإعاقة.. وزير التعليم يقرر زيارة هذه المنطقة