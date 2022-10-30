الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب أبل
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كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب أبل

كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب أبل

كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب أبل
٠٢:٥٥:١٦ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بعض مواقع الإنترنت مواصفات الحاسب الجديد الذي ستطرحه Xiaomi ليكون منافسًا لحواسب “Air” التي تطرحها أبل، حيث بدا من الوهلة الأولى أن الجهاز سيكون مشابهًا إلى حد كبير مع أجهزة أبل من حيث العتاد.

وتستعرض Xiaomi – في 27 من أكتوبر الجاري – هواتفها الجديدة من فئة Redmi Note 12، وستكشف في اليوم نفسه أيضًا عن حاسب Xiaomi Book Air 13 الجديد.

ويتميز الحاسب بهيكل نحيف مصنوع من الألومنيوم سماكته 12 ملم فقط، ليكون أنحف الهواتف التي تطلقها الشركة وأخفها وزنا.

الجهاز سيحصل على شاشة OLED

وسيحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، أبعادها “16:10″، ودقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ومعدل تحديثها 60 هيرتزا.

ومن المقرر أن يتم تزويد الجهاز بمعالجات Core-i5 وCore-i7 من الجيل الثاني عشر الحديث، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، كما سيجهز بمنافذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

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