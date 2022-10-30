روسيا تدرج 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في قائمة الدول المعادية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية اليوم، أنها قررت إدراج 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في قائمة الدول المعادية.

وأفاد الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الروسي، أن 11 إقليمًا بريطانيًا ما وراء البحار أضيفت إلى قائمة الأراضي التي أيدت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا.

11 إقليمًا في قائمة الدول المعادية

وحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس»، فإن هذه الأراضي هي: «برمودا وإقليم أنتاركتيكا البريطاني وإقليم المحيط الهندي البريطاني وجزر كايمان وجزر فوكلاند ومونتسيرات وجزر بيتكيرن وسانت هيلانة وجزر أسنسيون وتريستان دا كونها وجزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية وجزر أكروتيري وديكيليا وجزر تركس. جزر كايكوس».

سياسات أمريكا وبريطانيا أغرقت الدول الأوروبية

وكشف مجلس الدوما الروسي، أن سياسات أمريكا وبريطانيا أغرقت الدول الأوروبية بـ«أزمة طاقة» والآن تذهب بها لـ«أزمة غذاء»، لافتًا إلى أن معظم الحبوب المصدرة من أوكرانيا ذهبت لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي.

فيما دعت روسيا، لاجتماع مجلس الأمن غدًا الاثنين لبحث الهجوم الأوكراني على السفن الروسية والمدنية بالبحر الأسود، مؤكدة أن سفن أسطول البحر الأسود التي هوجمت من قبل الإرهابيين تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب.

موسكو: بريطانيا ضالعة في تفجر «نورد ستريم»

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية البريطانية في أوتشاكوف بأوكرانيا ضالعة في التخطيط وزرع المتفجرات في خط نورد ستريم، مشيرة إلى تعرض كاسحة ألغام تابعة لأسطول البحر الأسود لأضرار طفيفة جراء هجوم المسيرات في سيفاستوبول.

فيما ردت وزارة الدفاع البريطانية، أن وزارة الدفاع الروسية تغطي على تعاملها الكارثي مع غزو أوكرانيا من خلال الادعاءات الكاذبة.

اقرأ أيضًا:

«البحرية الروسية»: موسكو تختبر غواصة نووية إستراتيجية جديدة