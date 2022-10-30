الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ملتقى التوظيف يوفّر 68 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في بلجرشي
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ملتقى التوظيف يوفّر 68 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في بلجرشي

ملتقى التوظيف يوفّر 68 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في بلجرشي

ملتقى التوظيف يوفّر 68 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في بلجرشي
٠٢:٤٦:١٥ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تنظّم الكلية التقنية بمحافظة بلجرشي، “ملتقى التوظيف” بالشراكة مع صندوق الموارد البشرية بالمنطقة، حيث يهدف إلى توفير 68 وظيفة لخريجي وخريجات الكلية من كافة التخصصات.

ويحقق الملتقى مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, تحت عنوان “مبادرة وظيفة لكل خريج”.

بالتعاون مع شركاء النجاح

ويسعى الملتقى لتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من كافة قطاعات الأعمال تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

ومؤخرا، نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، “ملتقى توظيف تقني تبوك 2022م” بطرح 600 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، برعاية إمارة المنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

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600 وظيفة في «ملتقى التوظيف 2022» بـ«تقني تبوك»

الكلمات الدلالية:
التوظيف بلجرشي محافظة بلجرشي ملتقى التوظيف وظائف

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