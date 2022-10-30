عاجل.. «عون» يُغادر القصر الجمهوري وفراغ رئاسي وحكومي في لبنان

تواصل – فريق التحرير:

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، القصر الرئاسي في بعبدا، تاركًا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.

وأكد الرئيس البالغ من العمر 89 عامًا، أنه وقع مرسوم استقالة الحكومة وذلك قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات.

عون وقع مرسوم استقالة الحكومة

وأضاف – حسب «العربية»، أنه وجّه اليوم رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياته الدستورية، مؤكدًا أنه وقع مرسوم استقالة الحكومة، وأنه لا يمكن الاعتماد على المسؤولين الحاليين في بناء الدولة.

وحذر«عون»، الذي شهدت رئاسته انهيارًا ماليًا كارثيًا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، من أن مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصا تهدّدهم، مشيرًا إلى أن لبنان شهد أكبر جريمة مالية ارتكبت في العالم، وأنه لا يعلم لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتول كونترول.

وفي رسالته إلى البرلمان، اتهم عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعرقلة تشكيل حكومة جديدة، مطالبًا البرلمان اللبناني إلى اتخاذ قرار مناسب لإنقاذ لبنان من المخاطر.

رفع أعلام مليشيا حزب الله في باحة القصر الرئاسي

وأثناء تجمع مناصري الرئيس ميشال عون لمواكبة خروجه، رفعت أعلام مليشيا حزب الله في باحة قصر الرئاسة اللبنانية، كما رفعت أعلام تيار رئيس الجمهورية في حرم الرئاسة الأولى في ظل وجود خجول للأعلام اللبنانية.

وقرر عون والمقربون منه أن يغادر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية، باعتبار أنه يوم عطلة رسمية في لبنان، ما يسمح بحشد شعبي أكبر مما كان سيكون عليه الوضع يوم الاثنين.

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