الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
طوال الأسبوع.. «الأرصاد» يتوقع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق
«إحكام»: 30 يومًا على انتهاء فترة تقديم طلبات تملُّك العقارات
روسيا تدرج 11 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في قائمة الدول المعادية
كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر المنافس لحواسب أبل
ملتقى التوظيف يوفّر 68 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في بلجرشي
عاجل.. «عون» يُغادر القصر الجمهوري وفراغ رئاسي وحكومي في لبنان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بدء مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر.. اختر لوحة مميزة لمركبتك

بدء مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر.. اختر لوحة مميزة لمركبتك

بدء مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر.. اختر لوحة مميزة لمركبتك
٠٢:٢٧:٥١ م، الأحد، ٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأحد، عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية من أجل الحصول على لوحات مميزة للمركبات.

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

وكانت الهيئة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

* خطوات المشاركة

وفي وقت سابق نشر حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني

الكلمات الدلالية:
اللوحات الإلكترونية مزاد مزاد اللوحات الإلكترونية مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق الدراسة في شقراء

تعليق الدراسة في شقراء

٠٩:٣٢ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
الصحة تمنح بدل إشراف لأكثر من 15 ألف ممارس صحيّ

الصحة تمنح بدل إشراف لأكثر من 15 ألف ممارس صحيّ

٠٧:١٨ م، الأثنين، ٠٢ فبراير ٢٠١٥
استشهاد رجلي أمن في حادث إطلاق نار بالدمام

استشهاد رجلي أمن في حادث إطلاق نار بالدمام

١٢:٤١ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠١٦
القوة الماليزية المشاركة في قوات التحالف تصل المملكة

القوة الماليزية المشاركة في قوات التحالف تصل المملكة

١٢:٣٨ م، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *